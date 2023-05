Miavoye et Meux: une matinée à Maubeuge

Les meneurs, Miavoye et Meux, seront logés à la même enseigne en rendant visite à Maubeuge dès potron-minet. Samedi à 11 h 30, les Walhérois défieront les Français. " Nous les avons affrontés en coupe, lâche Damien Pairoux. Je m’attends à une lutte compliquée, face à un ensemble qui a du répondant dans tous les secteurs. Nous viserons à accrocher six jeux le plus vite possible." Outre l’absence de Brouir, il pourra disposer d’un effectif au complet pour recevoir Purnode dimanche. "Après la raclée subie contre Meux, les Purnodois s’aligneront revanchards. Nous devons éviter le piège afin de ne plus connaître de passage à vide et devoir décrocher la victoire au mental, comme le week-end dernier." Purnode, sans Lambiotte, voudra faire meilleure figure face à Sart-en-Fagne B, avant le déplacement à Miavoye. "Nous avons raté le coche contre Meux en menant 30 blanc au dernier jeu, relève Mike Denis. Nous avons commis trop d’erreurs sur le tamis. Aussi, nous aurons intérêt à limiter les déchets et à nous montrer plus réguliers. Une première victoire samedi et un point dimanche seraient l’idéal pour galvaniser le moral et la confiance." La matinée dominicale s’annonce longue, voire ardue pour les Meutis, appelés à jouer à 11h à Maubeuge. "Nous partirons dans l’inconnu dès 8 h 30 pour avaler quasi 100 km, situe le président Serge Zicot, qui sera privé de son livreur Joaris. Un beau test en perspective."