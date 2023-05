La jeune pagayeuse belge s’est en effet qualifiée pour la finale du sprint qui aura lieu ce samedi, quelques jours après avoir décroché la médaille d’or sur le long parcours (course classique). Une performance digne de son prof’ Maxime Richard… Elle a réussi le neuvième temps de la seconde série de qualifications, l’après-midi, après avoir terminé

13e le matin. Elle rentre ainsi dans le top 15 des kayakeuses qualifiées pour la finale à l’instant de l’autre Belge Clémence Hulpiau.

Pendant ce temps son comparse Léo Montulet tentait également de se qualifier pour les finales du sprint mais échouait de nouveau pour quelques centièmes, les mêmes qui l’avaient empêché de grimper sur le podium de la course classique individuelle. Toutefois le Dinantais s’était consolé jeudi avec la médaille d’argent lors de la compétition K1 de course classique par équipes. avec ses coéquipiers Killian Meersman et Joren Bogaert. Où la Belgique avait terminé pour rappel deuxième derrière la Solévénie (à 2,39 secondes) mais devant la Tchéquie (pour 41 centièmes) et surtout la France et l’Allemagne.