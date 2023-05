L’an dernier, Meix avait barré la route de la D3 aux Djobins. Un an plus tard, ces derniers reprennent la (longue) route vers le Luxembourg pour y défier Gouvy. Après avoir battu le Condrusien et Grand-Leez, Biesme ne veut pas laisser passer sa chance. "On aurait évidemment préféré le jouer à la maison, sur notre synthétique, précise Olivier Defresne. On a une équipe qui aime le ballon et une telle surface nous avantage. Mais de ce que j’ai pu voir comme image, le terrain de Gouvy à l’air correct."

Pour éviter de se faire surprendre comme Genappe l’a été jeudi, Olivier Defresne a pris pas mal de renseignements. "Je comparerais notre prochain adversaire à Gd-Leez. Gouvy est une équipe qui ne lâche rien, avec de la taille et beaucoup d’impact dans son jeu. "

Les Gouvillons ont aussi la particularité de ne plus avoir encaissé depuis cinq rencontres. "Outre un excellent gardien, Gouvy présente un solide bloc défensif très compact. Ils attendent le bon moment pour faire très mal en contre. On devra la jouer intelligemment sans se jeter dans la gueule du loup tout en affichant beaucoup de répondant physique."

Capitaine de Biesme, Fabian Nitelet ne connaît rien de Gouvy. "J’ai juste été voir les statistiques, dit-il. Cette équipe a quasiment marqué quarante buts en moins que nous, mais elle n’en a pris que vingt-cinq. Cela doit être un bloc solide. Mais nous jouerons sans stress."

Promu avec Namur en D2 la saison dernière, Olivier Defresne rêve d’emmener le club de son village à l’étage supérieur. "Même si ce n’était pas l’objectif principal du club, cette montée serait historique pour Biesme. Le groupe est bien et en confiance. On a prévu un dernier entraînement ce vendredi soir pour tout mettre en place. Et Augustin Lisot peut jouer, il n’est pas suspendu."

En D3 ou en P1 la saison prochaine, Biesme alignera une solide équipe avec les arrivées de Pratz, Leemans ou Deppe notamment. "Je pense qu’on tiendrait la route un étage plus haut, souligne Olivier Defresne qui espère finir le travail dès dimanche. Car la semaine prochaine, ce sont les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Et à Biesme, c’est sacré. Qu’on gagne ou qu’on perde à Gouvy, on rejouera chez nous (la consolation ou la finale face à Geer ou Flénu). Si la montée est acquise, on pourra doublement fêter ça. "

Arbitre: Ledda

Biesme: suspendu: Digiugnio.

Si Biesme gagne, un montant supplémentaire dans chaque division provinciale

Si Biesme réussit à accéder à la D3, d’autres clubs namurois en profiteront pour monter d’un échelon (en province du Luxembourg, en cas de montée de Gouvy, c’est un descendant en moins de P1 vers la P2). Wépion et Rochefort B rejoindraient ainsi la P1 ; Arquet B, Vencimont et Loyers la P2 et les deux finalistes du tour final de P4 la P3 (Anseremme, Petit-Waret, Surice B ou Malonne B).