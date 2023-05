Basket-ball (R1): Huy perd la belle à Ciney et dit adieu au titre

Si la reprise est plus timorée, la suite est beaucoup claire. Si Huy se précipite et multiplie les mauvaises décisions, les Cinaciennes haussent d’un ton, voire de deux. Bien emmenées par Van Meerbeeck, habile avec son shoot, elles intensifient leurs transitions et ne laissent que des miettes aux visiteuses. Ces dernières sauvent leur période par deux paniers en transition. C’est 41-28 au marquoir à la pause.

Au retour du vestiaire, Huy cherche désespérément son adresse. Au lieu d’attaquer l’anneau, il force à trois points mais le poignet n’est pas ajusté. De son côté, Ciney reste solidaire sur ses principes, en alternant le jeu intérieur et extérieur. La barre des vingt est dépassée (51-30, 24e). D’un coup d’un seul, les Hutoises se mettent à courir et prennent à défaut la défense cinacienne. La jeune Renard sort de sa boîte. Le match est relancé: 56-45 à la 30e.

Alors qu’on le pense entamer une remontada, Huy retombe dans ses travers, en se montrant indécis et maladroit à la finition sous la pression. Van Meerbeeck, en patronne, ne se fait pas prier pour remettre l’église au milieu du village (61-47, 33e). L’issue semble inévitable. Les Cinaciennes, galvanisées par le scénario, poussent Huy à la faute de par sa défense extenuée et finissent par des transitions rapides. Tout le monde participe à la fête et Ciney peut exploser de joie. Il remporte méritoirement ces play-off. "Le gros objectif était tablé sur la défense, rappelle la Cinacienne, Mathilde Bechoux. Bien en place dans ce domaine au premier match, contrairement au deuxième, on s’est montré solidaire dans cette belle. En attaque, chacune a pris confiance, et c’est tant mieux puisqu’il n’a pas fallu compter sur une ou deux joueuses. Certes, la saison n’a pas été facile, mais on avait à cœur de rester soudés et d’avancer ensemble, avant de gagner à la maison. "

"Les individualités de Ciney ont fait la différence, admet la Hutoises, Nina Crelot. Elles étaient toutes prêtes et nous n’avons pas trouvé la faille. Nous n’avons pas de regret à avoir puisqu’en tant que promus, nous avons effectué une superbe saison. On reviendra la saison prochaine pour le titre. "

Quarts: 19-18, 22-10, 15-17, 19-8.

CINEY : C. Beguin 2, O. Beguin, Van Meerbeeck 19 (3x3), Vanhorsigh 8 (2x3), Delire 7, Bechoux 16 (2x3), Laurant 5 (1x3), Simon 3 (1x3), Medjo 15, Dachelet.

HUY : Ronveaux 2, Crelot 8, De Keyser 6 (2x3), A. Marteau 10, Perpinier, L. Marteau, De Carvalho 4, Hatert 2, Baggio 12, Bastin, Renard 9.