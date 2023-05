Au coude à coude

Pour Romain Tellier, ce rival constitue une inconnue, même s’il a su repérer quelques points forts. "J’espère surtout que nous pourrons tous évoluer avec moins de stress, même si c’est un duel pour la montée, entame l’intéressé. Nous avons bien analysé notre dernier match et chacun a pu prendre la parole. Nous avons commis quelques erreurs individuelles et bien joué par séquences." Le responsable des "Verts" sait qu’il faudra un peu plus pour venir à bout des "Fromagers". "La motivation est maximale", prévient-il.