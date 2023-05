Arquet B: la victoire comme seul objectif

À un point de la montée

Tombeurs de Loyers B (1-0), les Vencimontois pourraient valider leur montée en P2 en cas de bon résultat chez les Vedrinois. Le T1 visiteur revient sur la dernière rencontre de ses ouailles. "Notre match contre Loyers B fut très fermé en première mi-temps. Aucune des deux équipes n’a osé jouer vers l’avant, au risque de se prendre un but en contre. Nous avons eu trois grosses occasions en seconde mi-temps. Si nous aurions dû tuer ce match et nous mettre à l’abri plus tôt, nous avons très bien défendu. Nous n’avons pas trop été inquiétés défensivement. Ce déplacement constitue notre dernier match de la saison et ce sera sur synthétique. Nous avons déjà disputé de très bons matches sur ce type de surface, mais ce n’est pas notre aire de jeu habituelle. Nous ne connaissons pas cette équipe, mais il nous faut un point pour passer en P2."

Romain Tonneau est suspendu. Nollevaux et Romnée rentrent de suspension.