Aische va finalement devoir trouver un gardien

Longtemps hésitant sur son avenir à Aische, Vincent Rousseau avait finalement resigné. Mais le gardien de 24 ans a changé d’avis et prendra la direction d’un club de D2. "Rien n’est signé mais effectivement, j’ai annoncé à Aische que j’allais partir, explique Vincent. Ce n’est pas une situation facile, je sais, mais ça fait deux ans de suite que j’ai des contacts. Le train est passé deux fois et il ne passera peut-être plus jamais une troisième fois. Je ne pars pas pour un club concurrent d’Aische mais pour ma progression personnelle. Je n’ai jamais eu trop de chance dans le foot et j’ai une fois envie de penser à moi. Le timing est délicat mais je pense qu’Aische aura le temps de se retourner."