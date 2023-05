UR Namur: Cédric Fauré a trouvé son adjoint

Alors que les discussions se poursuivent toujours entre le président et le duo Lwangi-Eloy en vue d’une prolongation, dans le staff, une nouvelle tête fera son apparition la saison prochaine aux côtés de Cédric Fauré. Olivier Garcia a été nommé comme T2. L’ancien défenseur de l’Union St-Gilloise connaît bien le coach français. "On s’est connu sur le terrain, moi comme défenseur, lui comme attaquant, précise le successeur de Pierre Salme sur le banc namurois. On s’est vu il y a quelques semaines et notre collaboration s’est faite naturellement. On est déjà occupé à préparer la saison prochaine. Pas mal de CV arrivent sur la table, on ne doit pas se tromper. "