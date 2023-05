Un premier podium pour Dandoit

Comment s’est déroulée la fin de la course pour le cadet namurois ? "J’ai essayé de l’attaquer, mais la côte n’était pas assez longue pour que je fasse la différence et il m’a battu dans ce sprint à deux, répond-il. Mais je suis satisfait de ma course et de ce podium."

Idéal pour la confiance avant une période chargée. Engagé ce jeudi sur le Championnat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles des 15 et 16 ans, il met le cap vers le Tour des Flandres dimanche. "Je suis plutôt un grimpeur, mais cela me fera une belle expérience de disputer cette classique, au profil flandrien. Il y a quand même des belles côtes sur le parcours, on verra si je peux y obtenir un bon résultat."