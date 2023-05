Promotion: les Namurois regroupés, dans les séries provisoires

La FVWB a sorti la version provisoire des six séries de Promotion, pour la saison prochaine. Les équipes namuroises, qui y sont encore plus nombreuses, sont regroupées en B, comme cette année. Chez les dames, y figurent donc Anhée et Romedenne (montants de P1), Ciney (descendant de N3), Jemeppe, Gembloux B, Floreffe, Beauraing, Ohey et Lesse & Lhomme. Du côté des messieurs, Anhée et Lesse & Lhomme B (montants de P1) y côtoient Jemeppe, Floreffe, Ciney, Lesse & Lhomme A et les deux teams de Walhain.