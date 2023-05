Arbitre: Krack

Carte jaune: Palate

Buts: Nguessan (1-0, 14e), Ba (2-0, 16e), Lubaki (3-0, 41e).

LA LOUVIÈRE CENTRE: Cremers, Baiardo, Luhaka, Salem-Ngabou, Nsungu, Lema, Ousmail (82e Kadamy), Ba, Nguessan (67e Diarra), Lubaki (74e Ouattara), Jatta.

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Paquet (77e Mazy), Palate, Jaspard (77e Van Vyve), Dhyne, Moors (82e Bastien), Kinif (67e Delcorps).

Face à une équipe qui restait sur trois défaites consécutives sans marquer le moindre but et où Clément Moors commençait son dernier match en nationale avec le brassard de capitaine, les Louviérois ont effectué un match sérieux, et ont corrigé le manque d’efficacité constaté la semaine dernière à Jette, pour l’emporter sans difficulté. Nguessan et Ba mettaient leur équipe sur le velours en l’espace de trois minutes, tandis que le remuant Lubaki donnait au score son allure définitive juste avant la pause. La seconde période était plus dans la gestion, malgré quelques occasions pas ci par là, le marquoir n’évoluait plus.

Lors du prochain tour, les Loups iront défier Binche qui s’est qualifié aux tirs au but à Tubize, pour un derby qui s’annonce aussi chaud que passionnant. Côté meutis, place aux vacances après une saison à rallonge et un dernier match sans enjeu au cours duquel Jaspard, Van Vyve, Dhyne, Bastien ou Delcorps ont encore eu du temps de jeu.