Les ténors creusent déjà l’écart

Thieulain et Kerksken ont campé sur leurs positions, à l’occasion de l’Ascension. Les "Canaris" n’ont fait qu’une bouchée d’Isières dans un derby de Wallonie Picarde dévalué par rapport à un passé récent. Plus réguliers à l’envoi, plus précis et puissants au rectangle, les Leuzois n’ont laissé que les miettes du festin à leurs invités de la Fraternelle. Seuls Dulieu et l’ancien de la maison, Delbecq, ont sauvé un jeu dans l’aventure. Sur le papier, la tâche de Kerksken semblait plus délicate, à Baasrode. Là aussi, il n’y a pas vraiment eu photo. À 2-0, les Termondois se sont mis à trop souvent servir au large. Les visiteurs en ont profité pour aligner cinq jeux. Dans l’ensemble, les Alostois ont eu du déchet à l’envoi, eux aussi. Néanmoins, la bande à Nantel a rayonné au rectangle. D’où une seconde mi-temps à sens unique.