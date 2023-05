Les Malonnoises s’offrent une nouvelle Coupe de Belgique !

Malonne, qui avait remporté la coupe de Belgique aux dépens d’Anvers l’an dernier, a remis le couvert ce jeudi, à Ekeren, face au même adversaire. "On a pris un super-départ pour filer à 0-3, via les victoires de Natacha, Gaëtane et Eloïse , avoue Vincent Duvivier. Pour le double, Margaux Tschirr a joué avec Eloïse. Notre paire s’est heurtée à un duo anversois plus complémentaire. Après la défaite de Gaëtane face à la numéro un anversoise, Eloïse a sorti un gros match face Chmiguelskaia. Menée 2-0, Eloïse a forcé la belle, qu’elle a remportée 7-11, pour nous permettre de soulever le trophée. C’est une très belle victoire, qui récompense le travail d’une saison."