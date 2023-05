Après la médaille d’or individuelle de Laurane Sinnesael chez les dames mercredi, voici donc un nouvel exploit pour les jeunes Dinantais entraîné par le quadruple champion du monde Maxime Richard. Pour rappel Léo Montulet (25 ans) avait terminé 4e de la course individuelle également, loupant de peu le podium pour 5 centièmes derrière deux Français et un Slovène. Belle revanche donc pour le Dinantais et ses coéquipiers Killian Meersman, Samuel Pype et J. Bogaert qui avaient fait un tir groupé mercredi en se classant tous dans le top 12.

La Belgique a terminé ainsi deuxième derrière la Solévénie (à 2,39 secondes) mais devant la Tchéquie (pour 41 centièmes) et surtout la France et l’Allemagne, des grandes nations du kayak...

Les championnats d’Europe se termineront samedi par les épreuves de sprint (qualifications ce vendredi).