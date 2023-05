Le bon rythme de Moniquet

Il l’a, désormais, avec ce coup de pédale qui lui a permis de terminer cinquième du Tour de Hongrie avec un solide plateau (Marc Hirshi, ancien lauréat de la Flèche Wallonne, a remporté le classement final) et quatrième d’une autre étape difficile.

Il va veiller à récupérer et à maintenir cette bonne forme pour ses prochaines courses. Et notamment le Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, à la fin du mois, avant de mettre le cap vers Grand Prix d’Argovie et le Tour de Suisse.