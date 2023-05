"Du déchet et des défenses serrées"

Peu en réussite ce jeudi soir, Antonin Laroche oscillait entre joie et soulagement après la rencontre. "Je me sens délivré. Les shoots ne rentraient pas, mais on a fait un gros boulot défensif en équipe. J’avais peur d’une baisse de régime, après que la montée ait été actée. Et je suis très heureux de l’envie montrée sur ces deux derniers matchs. Ce résultat n’est que le reflet de notre travail. On a réussi à prouver qu’on était à notre place, grâce à notre très belle cohésion et à notre solidarité sur et hors du terrain , continue-t-il. Maintenant, on va bien fêter ça. Le match retour en P1, c’est dimanche. J’ai le temps de me remettre !"