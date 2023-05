Deuxième chance de titre

Dans cette finale plus que serrée, chacune des équipes a logiquement acquis sa victoire à la maison. Dès lors, en recevant, est-ce que Ciney part favori pour cette belle ? "Rien n’est moins sûr mais il est certain que nous avons nos certitudes à domicile et que nous avons l’avantage d’avoir un appui du public non négligeable, précise le coach, Jean-Christophe Beguin. Lors de la deuxième manche, nous avons bataillé durement pour revenir dans le match mais on a craqué sur la fin, du fait que nous avons arrêté de servir Medjo, alors qu’elle était bien dans sa rencontre. Mais Huy était mieux en défense que nous cette fois-ci. Nous savons tous que la défense est la clé de cet affrontement. Par ailleurs, Huy, au pied du mur, a bien joué le coup offensivement en se trouvant aisément. De notre côté, il faut souligner que nous avons été pénalisés par les fautes rapides de mes pivots. Pour la belle, certains détails en attaque seront à remettre au point pour la belle."