Clermont résiste au retour de Warnant

Disputée devant une belle chambrée, la lutte au sommet de la nationale 3 B, entre Warnant et Clermont, a tenu ses promesses. Les Clermontois prenaient un bon départ. Clément Lawarée poussait Lecocq à la faute à 40-40 et Godart visitait deux fois le large (0-2). Sous l’impulsion d’Étienne, auteur de deux rechas outres et excellent au service, les "Jaunes" égalisaient, avant de manquer de réussite à 40-40. Clermont reprenait ainsi le large à 2-4.