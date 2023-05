Balthazar: "L’impression de ne rien maîtriser"

"C’était un match stressant, durant lequel j’ai eu l’impression de ne rien maîtriser , commence Yohan Balthazar. Nous avons joué conformément à nos standards, en livrant de gros efforts défensifs, mais nous avons été en manque de réussite. Il a donc fallu varier notre jeu davantage lorsque le ballon ne tournait pas rond pour nous. Mes joueurs ont tout donné et ce titre est la récompense d’un travail acharné. Nous n’avons perdu que deux fois au deuxième tour. À un moment, ce n’est plus du hasard , continue le coach, ému et fier de ses troupes. Je tiens à tirer mon chapeau à cette équipe de Waterloo, qui a mis une belle intensité défensive et qui, au final, ne craque que dans le quatrième à cause de cinq fautes d’équipe. Je veux aussi avoir un petit mot pour Waremme, qui était à mes yeux la meilleure équipe en R1 cette saison ", conclut l’entraîneur cinacien.