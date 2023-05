Kayak: L’Anseremmoise Laurane Sinnesael sacrée championne d’Europe de descente de rivière en Macédoine

Toujours en descente de rivière, mais dans la course masculine, l’autre Dinantais de la délégation belge en Macédoine, Léo Montulet, a signé le quatrième temps de l’épreuve (9:25.40) et échoue à 5 centièmes de seconde du podium, la médaille de bronze étant revenue au Français Quentin Bonnetain en 9:25.35. Comme l’avait prédit le coach Max Richard, sur une si longue distance – que préfèrent ses protégés dinantais -, les médailles se jouent sur des détails et quelques fractions de secondes. C’est un autre Français, Maxence Barouh, qui s’impose sur la classic race Messieurs (9:20.99), devant le Slovène Simon Oven (9:24.74).

Particulièrement bien lancée (leur coach espérait un top 5 avant d’entrer dans le bain macédonien), l’aventure belge de nos kayakeurs dinantais se poursuivra jusqu’à samedi avec, dans l’ordre, les épreuves par équipes ce jeudi et les courses plus courtes de sprint (350 mètres) ce vendredi (et ce samedi en cas de finales).