La formation féminine du RBC Ciney n’est pas devenue la première équipe du club à gagner sa finale de play-off de l’exercice 2022-2023. Pour rappel, le club condrusien aligne un nombre record de trois équipes en finale de play-off en cette fin de saison, avec la P1 masculine en plus des deux teams (Messieurs et Dames) de Régionale 1. Alors que chacune d’entre elles s’était imposée lors de la première manche ( à Waterloo pour la R1 Messieurs, à Ciney pour la R1 Dames et à Fraire pour la P1 Messieurs), les Dames étaient les premières à remonter sur le parquet pour une deuxième manche, autrement dit les plus proches (40 minutes) d’un titre. Mais celui-ci se jouera finalement lors d’une belle, les Liégeoises ayant arraché une troisième manche grâce à leur victoire 71-62 chez elles. Ce game 3 se disputera en terrain cinacien, ce vendredi à 19h.

Finale des play-off de R1 Dames (Basket-Ball) Huy - Ciney

La prochaine équipe cinacienne à pouvoir décrocher un titre est donc, dans l’ordre, la R1 Messieurs, qui joue sa deuxième manche ce jeudi contre Waterloo (coup d’envoi à 18h à Ciney). De nouveau, vu le résultat de l’aller, les Cinaciens seront à 40 minutes du titre. Quant à la P1 Messieurs du club, elle aura l’occasion d’être sacrée en cas de victoire chez elle, dimanche (16h) lors de la venue de Fraire-Philippeville.