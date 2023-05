Finale des play-off de R1: Ciney et Malliar veulent arriver en D3 par la grande porte

Si les Brabançons ont joué un match de plus en demie, les organismes sont fatigués et le Cinacien espère conclure la série dès ce jeudi. "Leur belle contre Belleflamme a sans doute pesé mais la saison a été longue pour tout le monde. Si nous mettons la même intensité qu’en deuxième partie de rencontre, on a de bonnes chances de s’imposer jeudi. Et j’y compte bien, avertit Antoine. On doit rester concentré et ne surtout pas prendre Waterloo de haut, même si nous restons sur trois victoires face à eux cette saison. Il y a un titre en jeu." Et l’occasion d’intégrer la D3 par la grande porte pour Ciney, un niveau auquel Antoine Malliar a déjà évolué avec Woluwe durant deux saisons. "Ça fait maintenant quelques années que je suis arrivé, un peu par hasard, à Ciney et je suis ravi que le club puisse découvrir les divisions nationales. À mon tour de pousser et d’épauler les jeunes", conclut-il.