Classement des clean sheets (P2): Antoine Lesire, la muraille bossiéroise

Champion toutes séries confondues, c’est le Bossiérois Antoine Lesire qui tire son épingle du jeu avec un total de 13 matches sans encaisser, dont le dernier rendez-vous de la saison, remporté 0-1 sur la pelouse du FCO Namur. Le gardien des Verts venait en fait de signer là-bas une dernière clean sheet en P2 puisque ce succès allait valider le sacre des Gembloutois, qui monteront en P1 la saison prochaine.

En série B, si c’est également le champion anhétois qui peut se targuer d’avoir été la meilleure défense de l’exercice, c’est dans l’effectif de son dauphin gedinnois que l’on retrouve le gardien le plus imprenable de la saison. Même si son équipe a encaissé un but de plus que les Orangés, le keeper des Mauves Augustin Mathieu a en effet signé 11 clean sheets avec Gedinne, soit une de plus que Julien Galand, le gardien d’Anhée qui retrouvera donc la P1 après l’avoir découverte avec Chevetogne de 2019 à 2021.

Voici le classement final des clean sheets de la P2 namuroise:

13 clean sheets

Antoine Lesire (Bossière-Gembloux, P2A)

11 clean sheets

Augustin Mathieu (Gedinne, P2B)

10 clean sheets

Julien Galand (Anhée, P2B)

9 clean sheets

Quentin Guillaume (Profondeville, P2A), Maxence Lievens (Rhisnes, P2A)

8 clean sheets

Xavier Raeymackers (Ligny, P2A), Aurélien Pierre (Petit-Waret, P2A), Thibaut Gerard (Wépion, P2A)

5 clean sheets

Quentin Depaye (Havelange, P2B), Antoine Compère (Jambes, P2A)

4 clean sheets

Quentin Ripet (Éghezée, P2A), Adriano Corvo (FCO Namur, P2A), Boris Remacle (Lustin, P2A), Diego Genard (Malonne, P2A), Nicola Montoya-Molina (Naninne, P2A)

3 clean sheets

Alexandre Bernard (Aische B, P2A), Jules Ould Khali (Assesse, P2B), Christofer Saucez (Bioul, P2B), Noa Vandenhaute (Naninne, P2A), Benoît Thiry (Pesche, P2B), Matteo Cousin (Pondrôme, P2B), Loris Barbier (Union Rochefortoise B, P2B), Gary Janssens (Sauvenière, P2A), Bastien Bartholomé (Schaltin, P2B), Pierre Van Stechelman (Surice, P2B), Lucas Fuschetto (Tarcienne, P2B)

2 clean sheets

Noa Broos (Aische B, P2A), Sébastien De Molder (Grand-Leez B, P2A), Eden Memain (Havelange, P2B), Marco Di Primo (Lustin, P2A), Thomas Niels (Onhaye B, P2B), Geoffrey Nicolas (Petigny-Frasnes, P2B), Marvin Rome (Schaltin, P2B)

1 clean sheet

Jean-Luc Ravignat (FCO Namur, P2A), Loris Ernest (Flavion-Morialmé B, P2B), Vincent Frère (Gesves, P2B), Guy Ebolo (Havelange, P2B), Maxence Maes (Malonne, P2A), Lucas Gridelet (Onhaye B, P2B), Valentin Marteleur (Pesche, P2B), Kevin Charlier (Petigny-Frasnes, P2B), Benjamin Bodart (Profondeville, P2A), Théo Goderniaux (Rhisnes, P2A), Kevin Dujardin (Surice, P2B), Julien De Roover et Mirco Perrotta (Tarcienne, P2B), Maxime Sobry et Noé Wuytens (Wépion, P2A)