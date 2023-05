En N2, Saint-Servais, qui a dû se contenter d’un point à Kastel, se déplace chez le leader, Sirault. "Si on ne veut pas rentrer bredouilles, on doit corriger le tir sur le tamis", confie Marc Everaert.

En N3, Le duel entre Warnant et Clermont s’annonce explosif, en vue d’une qualification pour la balle du Gouverneur. Après leur défaite à Senzeilles, les Warnantais ont parfaitement relevé la tête, avec des victoires contre Mont-Gauthier, à Presgaux et Villers. "Les places pour Namur seront chères, avoue Rodrigue Lecocq. Aussi, les deux succès à trois points constituent un bonus et nous permettent d’effacer la défaite sans point à Senzeilles. Avec Carl Dombret au fond et moi-même au petit milieu, la machine tourne mieux. On est plus performants sur le rectangle. Face à un concurrent direct, on se doit de triompher à la maison. Pas d’excès de confiance, cependant, car les frères Lawarée, qui ont défendu les couleurs de Warnant en jeunes, seront hypermotivés."

Après les défaites contre Fontaine et à Villers-le-Gambon, les Clemontois ont signé un succès à trois points face à Vodelée. "Pour la confiance et le moral, c’est important, confie Benjamin Bastien. On a enfin trouvé la bonne composition, avec Louis Lawarée au fond. Il nous faudra confirmer chez les Mosans, pour ne pas voir le top 4 s’éloigner."