Tour final de D2: Meux doit remettre une autre copie au Tivoli

S’il est bien conscient que cette campagne tire un peu en longueur, le mentor de la rue Janquart entend voir ses troupes la finir la tête haute. "On ne peut pas dire qu’on a clôturé la phase classique de la plus belle des manières, mais notre saison est plutôt réussie. On sait que, pour nous, elle s’arrêtera jeudi ou dimanche, quoi qu’il arrive. On se déplacera donc sans pression de résultat. Mais il serait dommage de partir en congé sur une note semblable à celle ramenée de Tubize. On se doit, en tant que compétiteurs et représentants de Meux, de montrer un autre visage."

Le noyau subira déjà un certain lifting. "Les joueurs laissés au repos dimanche vont réintégrer la sélection. Pour le reste, on fera le point ce soir (NDLR: hier soir). Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas de suspendu. Et que Corentin Marion, sorti après quelques minutes dimanche, est incertain. On a dû lui apposer des points de suture en dessous de l’œil."

Le vainqueur ira affronter (dimanche) celui du duel qui opposera Tubize à Binche, ce jeudi, à 15h aussi.