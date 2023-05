Lustin a aidé l’équipe A avant de faire monter la B

"Il est clair que notre début de saison a été quelque peu en deçà de nos attentes. Il nous a fallu un peu de temps avant de trouver notre rythme de croisière", avoue l’entraîneur au moment d’évoquer la performance de ses troupes. Plusieurs choses expliquent cette entame en demi-teinte. "Notre équipe A était en mauvaise posture. J’ai dû faire monter certains joueurs de mon noyau pour les aider. Une fois le maintien de l’équipe A acquis, nous avons pu nous concentrer sur notre équipe et préparer sereinement ce tour final, explique Jonas Gravisse. Tout au long de la saison, j’ai pu compter sur un groupe travailleur et assidu aux entraînements. Nous avons pu démarrer cette mini compétition en confiance et frais. C’est ce qui a fait la différence face aux belles équipes de Méan et d’Anseremme, même si nous avons dû nous arracher."

Même coach, nouvelles ambitions

Jonas Gravisse sera toujours à la barre de Lustin B, un échelon plus haut donc, la saison prochaine. "J’ai discuté avec le comité et j’aimerais renforcer un peu mon groupe avec un joueur dans chaque ligne pour faire jouer la concurrence et pour rester compétitif. Je resterai en poste et je pense qu’on peut faire de bonnes choses en P3", assure-t-il.

Avec un premier objectif: le maintien. "Nous sommes une équipe B qui monte. Ce n’est pas toujours facile dans ce cas de figure. Dans un premier temps, nous allons jouer pour nous maintenir à cet étage et allons tenter de ne pas vivre une saison stressante. Il faudra rapidement prendre le rythme de la division et aussi réapprendre à perdre." Car des défaites, Lustin B n’en a connu qu’à peine deux en 2023 !

Sous l'œil du coach

Marco Di Primo : «Excellente saison, sauf au jeu de la latte. Mentalité extraordinaire. Une chance d’avoir un gardien de cette qualité en P4. Je lui souhaite la même longévité que Gigi. Volubile.»

Yannick Lerusse : «Excellente saison, en alternance avec Marco. Le luxe pour un coach de disposer de ce binôme. Brillant attaquant également. Plus Brillant que Lahaye. Je réitère mes excuses à son papa.»

Loic Detilleux : «Capi. Un de mes précieux relais sur le terrain et dans le vestiaire. Une saison taille patron. 32.586 km au compteur, pour l’amour du maillot. Hésite à nous rejoindre, Jean-Yves, Cwik, Pilou et moi.»

Clément Briot : «Fameux coup de patte, Trois passions : les tacles, les barbecues et le léger retard. Super saison. Pourrait évoluer plus haut s’il sortait de sa zone de confort.»

Antoine Piersoel : «Aussi malin sur le terrain que sur les bancs de l’univ'. Polyvalent et ne passe jamais au travers, bien qu’il soit narcoleptique lors de la théorie d’avant-match. Il ne cesse de progresser, d’ailleurs voilà qu’il marque, le bougre.»

Ugolin Strens : «De la malchance au niveau des blessures, mais a tjrs répondu présent dès son retour, avec des prestations de qualité. L’assist de la saison, du gauche svp. Adore converser avec l’arbitre.»

Killian Dubois : «Très très bien revenu dans le parcours, suite à une opération des croisés. Belle force mentale. Dispose encore d’une marge de progression, énormément de qualités. Une saison de plus pour comprendre en quoi consistent ses études. Muscle ton jeu, Robert.»

Evan Rouard : «Marcassou. Un gars en or (massif), perpétuellement de bonne humeur. Humainement au top. Aussi bon à la buvette que mauvais au 421. Belle saison, même si le changement de travail l’a quelque peu freiné dans son élan.»

Romain Tassignon : «Je lui souhaite de se rétablir de ses ennuis physiques très rapidement. Plus belle montée au jeu de la saison. Excellente idée d’habiter si près de la buvette. Louis m’a tuer.»

Aymeric Duchateau : «On m’avait vendu un back droit, j’ai découvert un buteur fou. S’il croit davantage en lui, il peut aller loin. Enorme potentiel et en progression constante. À d’ailleurs quitté la team, vieille dégueu.»

Florian Leturcq : «Il nous a bien dépannés lorsque c’était nécessaire. Mentalité géniale. La formule 1 de la rue de Dave. Sosie officiel de Gimli. Une grande passion : la raclette.»

Jean-Yves Rosman : «Gaumais ou Ardennais, j’ai jamais bien pigé la différence profonde, comme chantait Renaud. Des dépannages de grande qualité. La montée pour compenser la saison de l’Excelsior. Doit faire une boîte à livres et un potager au club l’an prochain.»

Antonin Delforge : «Fort. Très fort. A tel point que Judas a fini la saison en A et intègrera leur noyau de base l’an prochain. J’avais pourtant prévu de lancer sa carrière de 8. Forme un beau petit couple avec Louis. Excellente moitié de saison avec nous.»

Jérome Trouillet : «A quitté le navire avant que celui-ci arrive à quai. Dommage. Je lui souhaite le meilleur sous d’autres cieux, car il a le talent pour.»