Le SMAC et l’Arch grimpent d’un échelon

Cap sur Bertrix pour le Sambre et Meuse Athlétique Club, où le BBS est à la tête des intercercles de division 2 francophone. Malgré des conditions climatiques compliquées, et un bel orage durant l’après-midi, les athlètes du club jambois ont performé, les uns après les autres. Des records personnels sont tombés et, au final, sous l’impulsion d’un de ses fers de lance, Eliott Crestan, le SMAC s’est imposé devant les cinq autres clubs de la division, décrochant sa place pour la division 1.

La bonne ambiance cinacienne

L’Arch avait une double casquette, celle d’organisateur de la compétition de division 4, mais également celle de participant dans cette même division. L’ambiance cinacienne était, comme à son habitude, des plus chaleureuses. De la présentation des équipes, avec une musique, un défilé, une chorégraphie pour les plus motivés, aux performances sportives, tout y était. Le club cher au cœur de Claude Wilmet se débrouilla plutôt bien, en signant la deuxième meilleure performance, derrière le Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek, et s’est ainsi octroyé une place parmi les clubs de division 3.

C’est à Malmedy que l’Ocan se déplaçait, pour défendre ses couleurs dans les intercercles de division 5. Les joues colorées aux couleurs rouge et blanche, les "Oursons" ont terminé à une honorable troisième place, dans le ventre mou du classement. Pas de montée, pas de descente, mais une belle journée, qui a renforcé les liens entre athlètes.

La division 6 se réunissait à Fleurus, avec des "Rocassiens" prêts à en découdre. Au terme de la compétition, ils ont terminé à la troisième et dernière place de cette division, à quelques points de Bernissart.

Après ces intercercles, il est déjà temps de se reconcentrer, puisque ce jeudi, ont lieu les Championnats toutes catégories de la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme, à Woluwe-Saint-Lambert, et les Championnats toutes catégories de la Vlaamse Atletiekliga, du côté de Gand.