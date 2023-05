Invaincu depuis le début du 2e tour, Naninne a signé une folle remontada pour rallier la P3

Et, depuis leur dernier revers chez le champion, Natoye, les "Mauves" ont aligné une série de 17 matchs sans défaite, tour final compris. "Nous y avons cru jusqu’au bout, pour finalement accéder à ces prolongations de la saison. Dès lors, pourquoi ne pas jouer pour l’emporter ?"

Avec un groupe jeune et fort soudé, la mission a été menée à bien, dimanche dernier. "Ce fut assez stressant vu l’enjeu, mais je suis content de voir mes troupes décrocher cette montée. C’était un des objectifs du club."

Un matricule naninnois qui continuera de baser son avenir sur la jeunesse. "C’est fort difficile de sortir de la P4, remarque Marc Hager. D’autant qu’il y a rarement un arbitre officiel." L’entraîneur namurois savoure désormais son plaisir. "C’est encore plus beau quand on s’impose à l’extérieur, déclare-t-il. J’espère que cela nous enlèvera aussi l’étiquette d’équipe de synthétique, qu’on nous colle parfois."

Le travail n’est pas terminé pour l’intéressé, qui restera aux commandes la saison prochaine. "J’espère garder la grande majorité de la base actuelle. Cela dépendra aussi du renouvellement de nos transferts." Naninne visera l’arrivée d’un ou deux éléments expérimentés.

Sous l'œil du coach

Owen Vankoekelberg : «Pour ta première saison en tant que gardien titulaire, tu as fais une très bonne saison, et même si tu n'as pas joué le tour final, la montée, nous te la devons aussi. Merci.»

Hugo Jacquet : «Mon vice-capitaine. Grosse saison. Rarement pris en défaut défensivement. Si tu pouvais juste moins partir en vacances et arrêter de shooter dans le sol, ça serait gayole.»

Vincent Ulens : «Le gentleman de La Défense. Toujours propre et calme. Merci à toi.»

William Doneux : «Mon capitaine. Merci à toi pour ta saison plus que réussie et ton implication au sein du groupe.»

David Simonis : Une fois revenu de ton périple en Colombie,tu nous as apporté beaucoup. Et, quand tu lâches vite ton ballon, tu es encore plus fort.»

Loris Guenegand : «Grosse surprise. Pour moi, tu as mérité ton temps de jeu élevé. Juste faire attention à ne pas être trop jouette.»

Louis Debi : «Pour ta première avec les adultes, grosse saison. Si tu pouvais juste être un peu plus rapide (lol)»

Léo Lefèvre : «Mon petit râleur, mais quelle saison top, franchement. En plus, j'ai trouvé ta nouvelle place pendant le tour final.»

Robin Thiran : «Alias Claude François. Ma gazelle. Une fois lancé, je pense que personne ne l'arrête. Et quel match à Petit-Waret, pour notre final. Top.»

Arthur Ngamga : Mon Lukaku de Naninne. Souvent critique, mais oh combien précieux dans l'équipe. Et, comme je dis, si tu mets tes occasions, tu ne serais plus avec moi.»

Nicolas Draye : «Toi aussi, première saison avec les adultes. Tu es monté en puissance sur l'ensemble de la saison. Potentiel énorme. Continue ainsi»

Maxime Wintquin : «Alias Big Max. Tu n'as pas eu le temps de jeu que tu espérais, mais une saison n'est pas l'autre et j'ai confiance en toi pour l'année prochaine. Merci pour ton sérieux et ton implication également.»

Martin Dessambre : «Fidèle soldat, réponds toujours présent. Tu as malheureusement été blessé aussi, mais tu m'as été d'un conseil énorme pendant cette période en prenant une fonction de T2. Merci à toi.»

Thibault Closset : «Ma seule satisfaction du début de championnat. Ensuite blessé, dommage. Et pas évident de revenir dans le groupe quand celui-ci tourne. Mentalité au top. Merci Thib.»

Clément Thirifays : «Alias Sebastien Loeb. Belle saison pour toi aussi, merci. Après, dommage la blessure au genou mais bon, cela fait partie du football.»

Julien Pochet : «Super mentalité et superbe rencontre. En tant que joueur, tu aurais pu, je penses, faire encore mieux, surtout si tu joues en match comme à l'entraînement.»

Francesco Costantino : «Chaque fois que j'ai fait appel à toi, tu as répondu présent. Merci pour cela et garde ton sourire magnifique.»

Antoine Lambert : «Il a fallu le temps que tu rentres dans l'équipe, mais une fois dedans, plus moyen de t'en sortir. Dommage, le voyage pendant le tour final, mais tu es une personne au top.»

Sylvain Janssen : «Alias le malchanceux. Chaque fois que tu aurais pu jouer, petite blessure ou absent. Mais, toi aussi, mentalité et esprit de groupe au top. Merci.»

Samuel Platzbecker : «J’aurais aimé te donner plus de temps de jeu, mais pas évident. Tu as été blessé, mais ne te tracasse pas. Tu as des qualités énormes et je crois en toi pour l’année prochaine.»

Josue Muhimpundu : «Ma déception personnelle, car je n’ai pas su te mettre en confiance et exploiter ton potentiel. Après, tu es toujours resté positif. Et mentalité exemplaire.»

Florent Copette : «Merci à toi, même si tu as eu très peu de temps de jeu. Et merci pour l’arbitrage, quand il fallait le faire.»

Louis Lebrun : «Monsieur synthétique. Tu as un potentiel énorme, sache-le. Merci à toi aussi, pour ton respect et ta mentalité.»

Pierre Moureaux : «Tu n’as pas eu beaucoup de temps jeu, également avec des circonstances. Très beau pied gauche et merci à toi aussi pour ton comportement et ta mentalité.»

Un merci aussi particulier à Nicolas Montoya, Gailord Pinchart et Amaury Hermant, pour leur précieuse aide pendant le tour final.

Merci surtout au job de Véronique, notre déléguée, toujours aux petits soins pour les petits joueurs et moi-même.

Merci aussi au comité de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné les outils pour réaliser ce que je voulais, à savoir jouer le top 5. Finalement, nous avons fait mieux que cela, mais c’est aussi grâce à tous les bénévoles du club et membres du comité.

Merci également à Stéphane Decraux, coach de la P2 et coordinateur, pour ses petits conseils pendant le tour final.