Jogging de Sombreffe: Romain Paul fait coup double avant les 20 km de Bruxelles

Surpris en 2022 de voir passer des joggeurs devant sa maison alors qu’il était dans son jardin, Jérôme Lechien était cette année au départ de la course. De justesse. "Ce n’est que le vendredi soir que je me suis rendu compte que la course avait lieu le lendemain. Après une semaine pleine, c’était compliqué de faire une longue distance. Pour respecter le programme de mon coach Fernand Brasseur, je me suis aligné sur les 4,9 km. Je connais forcément le parcours sur le bout des doigts puisque je m’entraîne 3 à 4 fois par semaine sur ces routes, mais c’est toujours particulier de les parcourir à haute intensité en continu. Je suis heureux de cette victoire à domicile", commente Jérôme qui s’est imposé avec près d’une minute d’avance sur Tamirlan Salsanov et Nicolas De Cocker.

Partie sur les chapeaux de roue avec les hommes, Géraldine Malpoix a gardé sa vitesse tout au long des 5 bornes pour franchir la ligne en pole position. "La chaleur nous a un peu ralenti, notamment sur le Ravel où cela tapait, mais c’était un chouette parcours pour me remettre de mes blessures", dit la gagnante.

Sur la longue distance, les vainqueurs, Romain Paul et Amandine Ollinger, sont en pleine préparation pour les 20 kilomètres de Bruxelles et ont profité de ce parcours pour tester leur vitesse. "Je suis passé rapidement devant les frères Elmatougui, et me suis détaché dans une petite montée. Vers le 7e kilomètre, j’avais les jambes assez lourdes et j’ai dû gérer dans les parties plus délicates, en gardant à l’œil ce qui se passait derrière", raconte Romain, qui rêve d’un podium bruxellois dans 15 jours, et qui s’en est offert deux d’un coup à Sombreffe avec, en plus de sa victoire individuelle, celle de son équipe de la Team M&M’s. Les manches du challenge du BW proposent en effet une course dans la course, où l’objectif est de cumuler le meilleur classement possible pour 5 athlètes inscrits en équipe sur la longue distance.

Pour Amandine aussi, les ambitions sont hautes à Bruxelles. Dans le viseur, un chrono d’1h20, à condition que les conditions du jour soient optimales. "À Sombreffe, le parcours était assez roulant et la météo de notre côté. Je suis partie assez vite et j’ai gardé un rythme constant durant 12 kilomètres. Le chrono me rassure pour Bruxelles dans 15 jours, et la première place me satisfait", confie la Bruxelloise.

