Finale des play-off de R1 Dames: Ciney à 40 minutes du titre

Vainqueur sur le fil (57-52), Ciney a pris l’avantage lors d’une première manche haletante de cette finale des play-off. Jean-Christophe Beguin en dresse une analyse détaillée. "Dans le premier quart, j’ai cru que nous allions revivre le même scénario qu’à Boninne, rappelle le coach cinacien. Nos oublis dans le repli défensif et au rebond nous ont causé du tort. Nous avons corrigé le tir par la suite. Les filles ont eu de la ressource pour revenir au score, en mettant de l’intensité dans leur défense. De toute façon, ce type de match se gagne en défense. D’ailleurs, les principaux moteurs de Huy ont bien été contenus. Nous avons rencontré un deuxième passage à vide, en fin de match cette fois, à cause d’une désorganisation défensive et offensive. Néanmoins, notre force a été d’être performant autant à l’intérieur qu’en périphérie: nous avons pu nous soulager de quelques paniers faciles et nous appuyer sur une belle adresse extérieure."