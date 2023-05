12-28, 23-16, 6-14, 7-17

FRAIRE: Scaillet, Detraux 14, M. Coppens 6 (2x3), S. Coppens, Beaurir 3, Leclere 8, Marquet 11 (1x3), Sibille, Yanga, Pirau, Delahaut 6.

CINEY: T. Henin 2, A. Balthazar 2, Laroche 7 (1x3), Gauthier 2, De Jaeghere 16 (2x3), Vandescure 14, Baerts 10, H. Henin 5, M. Balthazar 16, Claisse, Lambert 4 (1x3), Bourgeois.

Dans une chaude ambiance que l’on commence à bien connaître dans le hall de Philippeville, les Cinaciens rentrent idéalement dans leur finale. Avec M. Balthazar en point de fixation, les Bleus prennent directement la mène. Les Frairois ont du mal offensivement et les Condrusiens, au contraire, pratiquent un jeu simple qui paie. Un moment à l’intérieur avec Balthazar puis à l’extérieur avec le duo Laroche-De Jaeghere, le basket varié proposé par Pierre-Yves Delveaux fait des merveilles. Le break est déjà réalisé par Ciney sur une bombe de De Jaeghere, l’ancien de la maison frairoise, à 12-26. Les hommes de Nicolas Demande sont dans le dur comme lors de la première manche face à Malonne après le premier quart (12-28).

Les Philippevillains sont pris à froid et augmentent l’intensité physique, surtout défensivement. Par deux pénétrations de Leclere, les Noir et Rouge réduisent la marque et forcent les Cinaciens à craquer un temps mort à 18-30. Cela ne calme pas les ardeurs locales: sur deux bombes consécutives de Sam Coppens, la finale est relancée à 32-36. Ciney ne s’emballe pas et le retour des joueurs expérimentés offre un petit viatique intéressant au repos (35-44).

L'intensité physique de la finale prend alors plus d’ampleur. Les équipes se rendent coup pour coup, amenant parfois de la frustration. Detraux le fait savoir au point de se prendre une faute technique. Ciney n’en demande pas tant et repart de plus belle à 37-52 à la 26e. La deuxième période est moins "belle" à regarder mais le combat physique est omniprésent. La 4e faute de Detraux met les Frairois en difficulté avant l’entame du dernier quart à 41-58. L’ultime sursaut local n’arrive pas et l’écart de 30 points est presque atteint dans le money time. Ciney reprend l’avantage du terrain en faisant passer un sacré message avec ce succès 48-75, avant la manche n°2, dimanche (16h) chez lui.