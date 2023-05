Jogging des Leus à Frasnes: Deux Corentin vainqueurs

En quête d’une victoire finale sur la petite distance du "Delobbe", Corentin Gondry signe une quatrième victoire sur cinq manches et poursuit sa course en tête. Le triathlète du Tri4Phil boucle les 6,2 kilomètres avec un peu plus d’une minute d’avance sur Damien Baudaux. "Cette course me tient particulièrement à cœur car c’est le jour de mon anniversaire mais aussi car Frasnes est le village natal de mon grand-père. Je fais la différence dès le départ, malgré un départ prudent. J’accélère dès les premières portions sur route et termine en gardant mon rythme habituel", raconte le vainqueur. Chez les dames, Chloé Recloux se montre la plus efficace.

Sur le long parcours, de 10,2 kilomètres, c’est un autre Corentin qui s’impose. L’athlète de l’Athlétique Club Couvinois franchit la ligne avec une distance relativement confortable sur Bastien Wold et Antoine Nanni. Pas forcément confiante, après une toute petite nuit de sommeil, Sarah De Pestel décide de démarrer prudemment. Au final, personne ne parvient à suivre son allure. "Finalement, malgré les heures de sommeil manquantes, je me sens très bien durant la course. Je reviens sur la tête de course vers le second kilomètre, avant de tout donner pour aller rechercher mon papa, qui voulait essayer de me battre", sourit Sarah. Kristel Dambroise, au départ première, se contente finalement de la seconde place, devant Marie Massart.

Repos ce week-end pour les Challengeurs, avant la 6e manche, la Course du Ry de Rome, le 27 mai.