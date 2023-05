Une promotion arrachée avec les tripes

Si la première partie de la saison fut parfaite, avec dix victoires d’affilée et une première tranche en poche, sous la direction de Vincent Collet, le départ de ce dernier, voulu par le comité, allait plomber la sérénité lesvoise, mais pas longtemps. La solution interne, avec le duo Manu Delcourt-Julien Dromelet, allait très bien fonctionner. "C’est un duo très complémentaire", relate Étienne Nicaise. Et, surtout, qui avait l’ensemble du noyau derrière lui. "Un groupe extraordinaire, avec une force de caractère incroyable."

Il en fallait, pour surmonter le fait d’être rejoint lors du dernier match du championnat, puis le test-match pour le titre perdu devant l’Etoile Taminoise. Puis, enchaîner deux matchs pour enfin atteindre son but.

Le dirigeant des "Fusionnés" reconnaît que la décision de changer d’entraîneur ne fut pas facile au niveau humain, mais indispensable sur le plan sportif. "Cette fois, la chance a tourné en notre faveur."

Après avoir été en tête quasiment durant tout le championnat (sauf trois journées), cela aurait été une "tuile", de ne pas atteindre la P3. "Cela nous promet pas mal de beaux derbies", se réjouit Étienne Nicaise.

Une prochaine saison toujours sous la direction de Manu Delcourt et Julien Dromelet. "Le changement entre spectateur et coach n’était pas évident, entame le premier nommé. J’ai répondu positivement à l’appel du président, car je trouvais malheureux, avec un tel noyau, de ne pas monter."

Malgré un parcours piégeux, les "Bleu et Jaune" ont réussi leur pari. "Grâce à un esprit de groupe qui ne s’est jamais fissuré. J’aurai comme images mon premier entraînement, annulé pour cause de pluie, et ces larmes de joie du président ce dimanche."