Un titre et quatre médailles pour les jeunes Cinaciens

Ce samedi 20 mai, le club de Floreffe accueillera, au centre sportif de la localité et en collaboration avec le cercle "Les 3 Armes" de Gembloux, le championnat provincial namurois, à partir de 9 h 30 (U9 à U17, seniors et vétérans aux trois armes, plus ludo-escrime). L’Académie Royale d’Armes de Belgique et le club gembloutois y tiendront aussi les Critériums ARAB, le lendemain, dès 8 h 30. Pour le club floreffois, il s’agira d’une deuxième co-organisation, après l’Open de la Sambre, en janvier 2022, avec la Fédération francophone.

Sur le plan international, Solane Beken (épée, Ciney), Mathieu Nijs (fleuret, 3 Armes) et Jolien Corteyn (sabre, Ciney) disputeront le championnat d’Europe U23, du 23 au 27 mai, à Budapest.