Les Auvelaisiens ont disputé une rencontre sérieuse. Surinx (3), Corvo (2), Declunder, Dumont, Mercier et Roelen ont inscrit les buts auvelaisiens, Collignon (0-1), Harte (8-2) et Guion (9-3), les buts visiteurs. "Nous terminons une saison éprouvante à une belle septième place. La saison prochaine, la volonté est de faire aussi bien, malgré les tentatives de déstabilisation de nos joueurs par des clubs voisins. Triste…", regrette le T1 auvelaisien, Régis Romainville.

Gourdinne 5 – Ciney 3

Condamné à la P2, le MFC Ciney faisait appel à deux joueurs de P2 et à un vétéran pour éviter le forfait. Un centre bien ajusté de Gillet trouvait Van Massenhove, esseulé au second poteau (0-1). Les Gourdinnois renversaient la vapeur avant le repos (2-1). En début de seconde période, Van Massenhove, bien servi par Cote, égalisait. Si les Gourdinnois repassaient devant), l’inévitable Van Massenhove égalisait sur un corner intelligemment joué par son capitaine Gillet. Les visités assommaient leurs invités dans les dernières secondes (49e et 50e). Dogot (3), Delescaut et Tricot ont inscrit les buts visités.

Auvelais 5 – Gourdinne 0 (forfait)

Seuls deux Gourdinnois étaient disponibles. Un effectif très réduit entraînant le forfait des visiteurs.

Mettet-Oret 4 – Namur United 6

De 0-1 par K. Dury, le score passait à 1-1, 1-2 via Dessambre, 2-2, 2-3 par K. Dury, qui enlevait la toile d’araignée de l’angle du but, 2-4 par Dessambre, 2-5 par D. Dury, 3-5, 3-6 via K. Dury et à 4-6. Bodart (2), Defresne et Nitelet ont inscrit les buts visités. "Une très belle victoire", se réjouit le coach namurois, Frédéric Lucchetta.

Ciney 7 – Havelange 11

Gillet mettait les visités aux commandes. S’ensuivait une démonstration du Baty, bien aidé par le laxisme défensif visité (1-6 au repos). À la reprise, le MFCC ne renonçait pas. Grâce à un pressing bien orchestré, Coene plantait trois roses en l’espace de cinq minutes (4-6). Les visiteurs héritaient d’un penalty (3-7), avant de s’envoler à 4-9. De 5-9 par Hanquet, la marque montait à 5-10, 6-10 par Hanquet, 6-11 et 7-11 via Gillet). Kleinkenberg (7), Dessart (2), Hebette et Mailleux se sont partagé les buts visiteurs. "Nous aurons vécu une saison catastrophique. La culbute était inévitable. Je souhaite le meilleur au MFC Ciney, qui m’a fait confiance pendant quatre saisons. Un nouveau défi m’attend au REA Loyers KN", conclut le coach Jérôme Renard.

Walcourt 4 – Vedrin 4

Bien en place, les visités viraient en tête au repos (3-1), avant de moins bien gérer une seconde plus chahutée. Vanstichel (2), Delpire et Moreau se sont partagé les buts visités ; Dandoy (2) et Munaut (2), les buts vedrinois. "L’objectif officiel, c’était le maintien, rappelle le T1 vedrinois, Pierre Monjoie. Nous allons certainement switcher les noyaux avec l’équipe B, championne en P2A. Nous dédions cette saison à notre joueur Jason Goies, qui nous a quittés la semaine passée."