Jérémy Wauthy meilleur buteur de P2, le duo Laurent-Gilsoul côte à côte en P2A

Déjà particulièrement offensifs à l’entame de l’exercice, Louis Laurent et Bastien Gilsoul se sont montrés tout aussi déchaînés au plus la fin du championnat approchait. Les trois triplés consécutifs du joueur de Bossière-Gembloux lors des journées 27, 28 et 29, ainsi que le quadruplé de l’attaquant de Rhisnes (son deuxième de la saison) en avant-dernière journée ont largement contribué à faire repasser Louis et Bastien en tête du classement. À stricte égalité après l’ultime match de la série A, les deux goleadors se partageront donc le titre de meilleur marqueur de P2A du haut de leurs 26 roses chacun avec, au final, une et deux longueurs d’avance sur Herbiniat (25) et De Groote (24).

En P2B, le podium final est complété par Cédric Magis, installé à la deuxième place. L’attaquant de Pondrôme finit avec 4 buts de moins que Jérémy Wauthy. Mais il faut rappeler que Cédric avait été lourdement pénalisé par le forfait général de Molignée puisqu’il avait scoré à 12 reprises (!) au total des deux rencontres disputées par les Beaurinois face aux Pelots, avant que les points (et donc les buts) pris contre cette formation passent à la trappe. Cette différence de 4 buts correspond d’ailleurs précisément au nombre de réalisations retirées à Wauthy dans sa confrontation avec Molignée (les Rochefortois n’avaient joué qu’une seule fois contre les Molignards avant leur retrait de la compétition). Il est vrai que certains auront vite fait le calcul et que Magis pourrait aussi bien trôner en tête du classement avec 40 buts au compteur pour 36 à Wauthy, mais le règlement est ainsi fait, au grand dam du Pondrômois. Il aurait alors aussi fallu prendre en compte une éventuelle nouvelle moisson de Jérémy s’il y avait eu un match retour contre Molignée. Combien en aurait-il inscrit ? On ne le saura jamais. La troisième marche du podium est occupée par un autre Rochefortois, Patrick Collin (21 goals), qui s’était déjà régalé du titre de meilleur buteur de P3C la saison dernière, à l’époque avec 17 réalisations de plus.

Lors du dernier match de la saison régulière, quelques joueurs s’étaient illustrés en marquant à plusieurs reprises. À commencer par Axel Dache (Bioul), auteur d’un quadruplé 7 jours après avoir planté un triplé. C’était ce week-end-là le seul à avoir marqué plus de deux goals, les autres s’étant "contentés" d’un doublé: Jason Dumont à Surice, Mohamed Lajili à Jambes, Loïc Duchêne, Julien Doupagne et Benjamin Labye avec Petit-Waret, Rodrigue Preumont à Tamines B et Gilles Allard avec Rhisnes.

Voici le classement final des meilleurs buteurs de la P2 namuroise:

P2A

26 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Gilsoul (Rhisnes)

25 buts

Herbiniat (FCO Namur)

24 buts

De Groote (Sauvenière)

18 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Leruth (Ligny)

17 buts

A. Reins (Rhisnes)

15 buts

Marion (Wépion)

13 buts

Lajili (Jambes), B. Adam (Ligny), Duchêne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

12 buts

Gillard (Aische B), Poskin (Éghezée)

11 buts

Baugniet (Naninne), Doupagne (Petit-Waret), T. Rihoux (Rhisnes)

10 buts

Gourmet (Aische B), Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Hannecart et Hermand (Naninne)

9 buts

Kessler (Éghezée), Leocata et Notte (Lustin), Demeuse (Profondeville), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Lultz (Bossière-Gembloux), Preumont (JS Tamines B), Dehaye et Joine (Rhisnes)

7 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Diz Villanueva (Lustin), Vermeren (Naninne), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Bernard et Sabbe (Bossière-Gembloux), Genard (Grand-Leez B), Gondry (Malonne), Coucke (Profondeville)

5 buts

Quandt (Bossière-Gembloux), J. Corvo, El Kouchaii et Rossini (FCO Namur), Beguin et Depireux (Grand-Leez B), Fall (Jambes), Mascaux et Stevens (Ligny), Franssen (Petit-Waret), G. Allard (Rhisnes), Desmet et Guillaume (Sauvenière), Miler (Wépion)

4 buts

Ferrante (Aische B), Laidi (Bossière-Gembloux), Thierens, Van Achter et Willaert (Éghezée), Salihu (Jambes), Lo Manto (JS Tamines B), Charpentier et Hennau (Ligny), Robert (Lustin), Bottaro et Craps (Malonne), Mary (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens, Herbay et Scailteur (Profondeville), François et Misson (Sauvenière)

3 buts

Gilbert (Aische B), Mailleux et Moureaux (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Jacques (Jambes), Belic, Caplier, Porcaro et Sebaihi (JS Tamines B), Mouthuy (Ligny), Tonneau (Lustin), Seutin (Malonne), Baume (Naninne), Demaerschalk et Libert (Petit-Waret), Van Vlemmeren (Profondeville), Tallier (Rhisnes), Bower et Henrion (Sauvenière), Chelli et T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Nameche et Shagabudinov (Aische B), Dubuisson et Gys (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Laadam, Manzi et Sainthuile (Jambes), El Badri, Mirabella et Sadany (JS Tamines B), Conti et B. Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Labye, Mauroy et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Chevalier, De Ketelaere et Militello (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et Renier (Sauvenière), Merveille et Olivier (Wépion)

1 but

Catinus, Dils, Drion, Dury, Flabat, Javaux, Lambermont, Maisin et Marteau (Aische B), Bauduin, Bisanti, Cigana, Lengelé, Monjoie, Nameche et Velghe (Bossière-Gembloux), De Bruijn, De Coster, Dehez, Stas et Ubbelohde (Éghezée), Aliberto, Mathieu et Severino (FCO Namur), Albert, Boigelot, Evrard, Gilissen, Gilles, Palange, Quevrin et Van Vooren (Grand-Leez B), Belja, Bounajah, Hajba, Jeanbaptiste, Lamour, Moreau, Oguz, Pashaj, Roldan et Touré (Jambes), Anzalone, Boutellier, Bruyr, De Gaspari, De Smet, De Vos, Di Pietro, Glugovskis, Hennaux, Poulin, Raki et Voussure (JS Tamines B), M. Adam, Barzin et Ficheroulle (Ligny), Briot, Filée, Goossens, Marchal et M. & S. Mosseray (Lustin), Adant, Demelenne, Hubaux, Legrain, Stock et Wiame (Malonne), Balon, Coucke et Moïse (Naninne), Chantraine, Coolen, Noël, Robert, Ulian et Vanderlinden (Petit-Waret), Denis, Janssens, Nelis-Culot et Perpête (Profondeville), R. Allard, Pairoux et Radelet (Rhisnes), Boigelot, Carpentier, De Thier et Puia (Sauvenière), Calay et Oubouaziz (Wépion)

P2B

32 buts

Wauthy (Union Rochefortoise B)

28 buts

Magis (Pondrôme)

21 buts

Collin (Union Rochefortoise B)

19 buts

Patrick Nama (Anhée), Pisvin (Gedinne)

17 buts

Baudaux (Pesche)

16 buts

V. Dubois (Anhée), Huet (Assesse)

15 buts

Quevrin (Gesves), Koné (Havelange)

14 buts

Dache (Bioul)

13 buts

Fadeux (Pondrôme)

12 buts

Descarpentries (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes), Bridoux (Schaltin)

11 buts

F. Baudoin (Pondrôme), Deghorain (Tarcienne)

10 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Hassani (Pondrôme)

9 buts

Hassani (Gedinne), A. Sohy (Gedinne), Gjorgjijevski et Poupaert (Petigny-Frasnes)

8 buts

Lincé (Bioul), Waldrant (Gedinne), Dumont (Surice)

7 buts

Catoul (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Piérard (Union Rochefortoise B), Berny (Schaltin), Collinet, Y. Sacré et Servais (Surice), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), A. Delcourt et Helson (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Betsem et Bouterbiat (Onhaye B), Matagne (Pondrôme)

5 buts

Beguin (Anhée), Frérotte (Anhée), Demarcin et Nguea Edimo (Gesves), Van Crombruggen (Havelange), Loriers (Onhaye B), Maistriaux, Tenaerts et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Servais (Union Rochefortoise B), Mullens (Schaltin)

4 buts

De Maglie, A. Dubucq et Joaris (Anhée), Conrard (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), André et Bodson (Gesves), Coene et Br. Lizin (Havelange), Antoine, Bernier et Rochette (Pondrôme), Max. Brilot (Union Rochefortoise B), Otte et Simon (Schaltin)

3 buts

Hosselet (Anhée), Blasutto, Hermant et Tripnaux (Assesse), Gilsoul, S. Hardy, Janssens, Latini, Mouton et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Julien, Suray et Van Der Veken (Gesves), Au. Bodart et Puche (Onhaye B), Durieux, Genicot et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal et Massart (Pondrôme), Kamba, Lambert, Leleu et Mahin (Union Rochefortoise B), Bernard et Guilleaume (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Beaufayt et Y. Dubucq (Anhée), Servais (Assesse), Mi. Alexandre, M. Delcourt, Edebouw, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw et Debroux (Flavion-Morialmé B), Martins de Sa, Robinet et Safari (Gedinne), Bastin, Denis, Nicolas et Pierre (Gesves), Tonglet (Havelange), Plaquette, An. & Ar. Poncelet et Tasiaux (Onhaye B), Duriau (Pondrôme), Héligers et Thomas (Union Rochefortoise B), Colard, Grégoire, Grosdent et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)

1 but

Delhauteur, J. Dubois, Jacquet et Ravet (Anhée), Dewanckele, Libertiaux, Motte, Noirhomme et Vansteenwinckel (Assesse), Ma. Alexandre, Dunesme, Libambu-Mawusse et Scaillet (Bioul), Granato, Hastir et Leroy (Flavion-Morialmé B), Ciepers et Darche (Gedinne), Agnelli, Baudelet, Hanquet et Smolders (Gesves), Damoiseau, Depaye, Jadot, Be. Lizin, Piérard, Pousseur, Sadzot et Stampe (Havelange), Berthe, Kempinaire, Petit, Sternon et Tambour (Onhaye B), Ernest, Gravier, Magniez, Moraux, Nicolas et Sobry (Pesche), Masson et Somme (Petigny-Frasnes), C. & L. Baudoin et Lebas (Pondrôme), Bernard, Bertrand, Mat. Brilot, Devresse, Étienne, Geurde et Libert (Union Rochefortoise B), André et Legros (Schaltin), Crusnaire, Dayez, Henry et Malinowski (Surice), Jacquemart, Monin, Oubella, Solak et Vanden Broeck (Tarcienne)