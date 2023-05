Si Ciney n’a eu besoin que de deux manches pour se hisser en finale, Fraire a dû jouer trois fois Malonne pour se qualifier. De nouveau à la maison, les Philippevillains tenteront de reproduire les deux derniers matches livrés face aux Namurois.

"Contre Malonne, nous avons pu nous libérer. À nous de reproduire cela face à une équipe qui alignera cinq joueurs de R1. La fatigue devrait se faire un peu ressentir mais j’ai quand même pu faire tourner l’effectif dimanche. Et je compte sur la dynamique de mise depuis mardi dernier et sur notre incroyable public pour nous transcender à nouveau, confie l'entraîneur frairois Nicolas Demande. Pour Loïc Charles, qui rentre de blessure, ce premier match vient sans doute un peu tôt. Pendant la belle de dimanche, les joueurs présents sur le banc ont parfaitement relayé les cadres et les 10 joueurs ont apporté leur pierre à l’édifice. Après 40 matches et 75 entraînements, l’équipe connaît ses forces et ses principes de jeu. Il lui reste à les mettre en œuvre au moins deux fois 40 minutes. Face à Ciney, il nous faudra contenir le plus possible les joueurs de R1, des jeunes qui ont pris de l’expérience, du volume et parfois une place importante 2 divisions plus haut. Il y a également quelques shooteurs, emmenés par Laroche, mais aussi le régional de l’étape, Hugo Dejaeghere, qui a joué chez nous en jeunes." À Fraire, si Greg Yanga rentre, Diego Fradera et Amaury Jadin sont out.

"Pour cette première manche, et vu l’intensité défensive qu’a l’habitude de mettre Fraire, il faudra rentrer directement dans le match, prévient le coach cinacien Pierre-Yves Delveaux. Grâce à cette intensité, Fraire se projette à grande vitesse vers l’avant. Il s’agira aussi de tenir à l’œil les nombreux shooteurs à 3 points. Ce fut le cas en demie contre Malonne (10 fois 3 points). On devra mettre énormément de pression en défense et être patient en attaque. On a joué Fraire à deux reprises mais jamais au complet. À l’aller parce que nous avions des blessés et au retour par choix vu que c’était le dernier match et que le classement était acquis. Si on veut atteindre l’échelon supérieur, ce que ne cache pas Fraire depuis le début de la compétition, il nous faudra au moins gagner une fois à l’extérieur, mais je sens le groupe prêt à aller au combat." Florent Baerts et Alexandre Claisse, absents contre Erpent, rentrent dans le noyau.