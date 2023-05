Classement des buteurs de D2 ACFF: Meilleur marqueur namurois, Dieudonné Lwangi termine au pied du podium

La deuxième place du classement final des meilleurs buteurs est occupée par Ismaïl El Omari, le joueur de Tubize-Braine qui a lui aussi fini la phase classique du championnat en faisant trembler une dernière fois les filets, la 21e fois pour lui cette saison. Contrairement à Jamar, El Omari n’a pas tout à fait terminé son exercice, bien que le classement soit officiellement clôturé. Le goleador brabançon participera en effet au tour final de D2, où il pourrait encore planter l’une ou l’autre rose.

Enfin, c’est Sekou Kone (Acren-Lessines) qui grimpe à la troisième position du classement, auteur de 18 goals cette saison avec la REAL. Soit un de plus que le Namurois Dieudonné Lwangi, qui finit donc au pied du podium avec ses 17 réalisations personnelles… Mais qui comble largement cette médaille de chocolat par la montée que les Merles ont fêté ce dimanche après leur dernière victoire (et leur dernier match au stade des Bas-Prés) face à Solières. Une ultime rencontre en D2 que l’Union Namur a remportée sur le score de 4 buts à 3 dans un scénario fou qui a finalement ravi les supporters locaux. Les Merles, et leurs supporters, après avoir fêté une deuxième montée consécutive après celle de D3 en D2, doivent maintenant refaire leur nid ailleurs puisque leur terrain n’en sera plus un très bientôt. Nouvelle montée, mais nouveau déménagement, donc.

Si Dieudonné est le meilleur artificier namurois de la série, il devance le Meutois Gilles Kinif (12 buts) et un duo namurois composé de Qendrim Bakija et Fred Resmolen (10 buts chacun). Toujours côté namurois, mais en termes de clean sheets cette fois, c’est le portier de Meux, Kenny Paulus, qui s’en est le mieux sorti du haut de ses 9 copies parfaites en championnat. Il devance les gardiens namurois Jordan Tonnet et Yohan Prévot qui ont respectivement réussi à tenir leurs cages inviolées à 5 et 3 reprises cette saison. Maxime Pignolet, qui avait fait quelques apparitions en D2 lorsque Kenny Paulus était blessé, a largement justifié son statut de doublure car, sur les 4 matches qu’il a disputés, il a tenu le zéro deux fois !

Voici la suite complète du classement des buteurs de D2 ACFF:

30 buts

Jamar (Verlaine)

21 buts

El Omari (Tubize-Braine)

18 buts

Kone (Acren-Lessines)

17 buts

Lwangi (Namur)

16 buts

Lufimbu (Rebecq)

15 buts

Zenadji (La Louvière Centre), Leite (Tubize-Braine), Makate Bokoya (Union Saint-Gilloise B)

14 buts

Yilmaz (Hamoir), Ba (La Louvière Centre), Scevenels (Warnant)

13 buts

Legros (Dison)

12 buts

Scohy (Binche), Zeroual (Ganshoren), Kinif (Meux)

11 buts

Kabeya (Solières)

10 buts

Bakija et Rosmolen (Namur), Gueye (Stockay), Bova et Depotbecker (Rebecq), Mabanza (Warnant)

9 buts

Silini (Seraing B), Safari (Union Saint-Gilloise B), Traore (Rebecq), Doyen (Verlaine), Biscotti (Warnant)

8 buts

Losacco (Binche), Messaoudi (Hamoir), Ouattara (La Louvière Centre), Marion (Meux), Ghaddari (Namur), Boumediane (Stockay), Giusto (Tubize-Braine)

7 buts

Garcia Dominguez (Acren-L.), Akdim (Dison), Lafalize (Hamoir), Necipoglu (Jette), Crame (Namur), Camargo (Rebecq), D’Asaro (Seraing B), Fransolet (Warnant)

6 buts

Lespagne et Seggour (Binche), Dassy (Ganshoren), El Hajjouji et Morais de Almeida (Jette), Paquet et Smal (Meux), Olojede (Namur), Da Silva (Rebecq), Crahay (Solières), Rodrigues (Stockay), Diallo (Stockay puis Solières), Van Onsem (Tubize-Br.), Huygevelde (Union SG B)

5 buts

Mba (Binche), Godard (Dison), Damblon (Hamoir), Jatta (La Louvière Centre), Gaux (Meux), Detienne (Namur), Lkoutbi (Tubize-Braine), Bourard et Julin (Waremme), Ganiji (Warnant)

4 buts

Conde (Acren-Lessines), Franquin (Binche), Manfredi (Dison), Guilmi (Hamoir), Lubaki Nsibu (La Louvière Centre), Rouffignon et Van Hyfte (Meux), Ifoni et Serwy (Seraing B), Lokando et Vancopenolle (Solières), Bouhlal (Stockay), Deflandre (Waremme), Dejoie (Warnant)

3 buts

Houzé (Acren-Lessines), Sampaoli (Binche), Demarteau et Meunier (Dison), Deville, Kambala et Van Landschoot (Ganshoren), Cortvriendt, Cruz, Ruiz Cerqueira et Virgone (Jette), George (La Louvière Centre), Dheur et Toussaint (Namur), Di Crescenzo (Seraing B), Suray (Solières), Niankou (Stockay), Asri et Berradi (Union Saint-Gilloise B), Chubaka, Salah El Boukammiri, Ramadani (Verlaine), Gueye (Waremme), Aharrh et Cavillot (Warnant)

2 buts

Blairon, Delaunoit, Obin, Sangare, Smars et Soumah (Acren-Lessines), Frisanco, Louagé et Michez (Binche), Errahmouni et Mara (Dison), Famo, Millet, Otu, Serme et Tchoutang (Ganshoren), Biersard, Cusumano et Donlefack (Hamoir), Camara, Kaleba et Kalonji (Jette), Nguessan et Nzi (La Louvière Centre), Moors (Meux), Eloy et Khaida (Namur), Contino, Delsanne et Piret (Rebecq), Renzuli et Solheid (Seraing B), Bacanamwo, Bartholomé, Hanrez, Peisson et Verbist (Solières), Rayane, Ronvaux et Sternon (Stockay), Delhaye, Migliore et Patris (Tubize-Braine), Asoma, Bafdili, Lemaire et Mendoza (Union Saint-Gilloise B), Reciputi et Van Hove (Verlaine), Angiulli, Étienne et Saint-Mard (Waremme)

1 but

Bourlart, Lutundisa, Mayele, Sekou et Tacko (Acren-Lessines), Arslan (Binche), Binot, Clerbois, Courail, Leers et Teruel (Dison), Deletrez, Nendaka, Scholl et Zaanan (Ganshoren), Ceylan, Macé, Mukendi et Tietcheu (Hamoir), Bah, De Marree, Ilunga Cardoso, Cruz, Koy Kragbe, Some et Verrue (Jette), Diarra, Hakimi et Ousmail (La Louvière Centre), Bauduin, Coquelle, Farikou et Sleeuwaert (Meux), Largo et Vander Cammen (Namur), Henri (Rebecq), Antonio, Ba Abou, Boukteb, Bunchukov, Dembele, Ipupa Ebamba et Perrey (Seraing B), Elatassi, Espeel, Jeandries, Lasfar, Mashaka et Ndeon (Solières), Bernier, Jurdan, Kitoko et Ozer (Stockay), Denayer, Djouguela, Garlito, Pierret et Van Gestel (Tubize-Braine), Assaidi, Delph Rivera, Kozlowski, Lewis, Lopes Ribeiro et Mutshatsha Matuba (Union Saint-Gilloise B), Barry, Feugna et Gilsoul (Verlaine), Dichiara, Laruelle et Lucania (Waremme), Boseko, Mavuba, Piette et Timmermans (Warnant)