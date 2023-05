A l'image de la saison belgradoise

BELGRADE: Beca 5 (1x3), André 9 (1x3), Davreux 8, Pretto 9, Hucorne 12 (2x3), Cerquarelli 7 (1x3), Bampolineza 7, Mommer 4 (1x3), Thiry 6.

Pour son dernier déplacement de la saison, Belgrade n'a toujours pas réussi à accrocher un second succès hors de chez lui et termine donc le championnat avec le bien maigre bilan d'une seule victoire à l'extérieur. "Nous n'avons pas su doubler notre capital victoire, ironise le coach namurois Didier Thémans. Ce dernier match est à l'image de notre saison en déplacement." Et il est vrai qu'une fois de plus les Belgradois sont bien mal entrés dans cette partie, encaissant pas moins de 14 points en 4 minutes, les forçant à se lancer dans une course-poursuite usante: 20-13 au terme du premier quart-temps. Le second quart n'était guère meilleur et l'écart ne cessait de se creuser au fil des minutes: 45-29 au repos. Privé de Depouhon, et obligé de se passer de Thiry après 25 minutes, les Belgradois ont malgré tout eu une réaction d'orgueil en seconde mi-temps mais pas suffisamment que pour inquiéter une équipe de Tongres en pleine confiance: 59-45 à la demi-heure. Les jeunes Belgradois profitaient de l'occasion pour se mettre en évidence et glaner des minutes de jeu mais la victoire de Tongres ne pouvait finalement être contestée: 78-67. "Tout s'est joué dans les premières minutes, regrette Didier Thémans, mais malgré tout j'ai vu de bonnes choses de la part de mes plus jeunes joueurs et c'est plutôt de bon augure pour la prochaine saison où ils devront d'affirmer de plus en plus".