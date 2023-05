Arbitres: Bolain et Geerkens.

Buts: Diz Villanueva (0-1, 20e; 3-3, 38e), Henrotaux (1-1, 21e; 4-3, 41e), Salime (2-1, 25e), Boreux (3-1, 27e), Corbisier (3-2, 28e), Henrotaux (4-3, 41e), Seutin (4-4, 45e).

SQUADRA VEDRIN B: Vanuytrecht, Hadim, Salime, Henrotaux, Delooz, Rouffignon, Dubois, Detienne, Corbisier, Boreux.

BOIS-DE-VILLERS: Dannevoye, Merveille, Mauléon, Corbisier, Collard, Gérard, Stenhouse, Michaux, Seutin, Diz Villanueva.

Détenteurs du trophée, les Vedrinois n'ont pu égaler le Sporting des Guion, vainqueur de la coupe deux années de suite (1981 et 1982).

Après une minute de silence à la mémoire d'un de leurs joueurs, les Vedrinois, qui arboraient un brassard noir, se heurtaient au "mur" Dannevoye. Le repos était atteint sur le score de 2-1. La seconde période et les deux prolongations étaient tout aussi intenses que le premier acte. La première des deux périodes de cinq minutes était arrêtée après le KO de Dannevoye, impérial entre les perches bois-de-villersoises. L'ex-entraîneur de Malonne s'illustrait en détournant les penaltys de Henrotaux et de Salime.

Composé de David Dewez (fondateur), d'André De Groote, de Fred Nys, de Quentin Stenhouse, de Kévin Cobut, de Mathieu Donne (CQ), de Manu Ripet (trésorier) et d'Eric Olivier (président), le comité de Bois-de-Villers était aux anges.

Gedinne United 3 - BF Dinant 1

Arbitres: Vansteenkiste et Darc.

Cartes jaunes: Darche, Lenoir.

Buts: Carpentier (0-1, 22e), Sohy (1-1, 30e; 2-1, 37e), Grimonprez (3-1, 48e).

GEDINNE UNITED: Niels, Sohy, Severin, K. Fondaire, Grimonprez, J. Fondaire, Grandjean, Mathieu, Darche.

BF DINANT: Delaite, Wéron, Sbaa, Héligers, Lenoir, Carpentier, Tasiaux, Meurice.

Malgré les absences de Lambotte et Weynant, leurs deux meilleurs buteurs, les Copères prenaient la direction des opérations. Les Ardennais répondaient via leur goleador J. Fondaire.

Le capitaine de Gedinne exclu

En seconde période, les Gedinnois évoluaient plus haut. La tâche mosane se complexifiait avec l'exclusion de leur maître à jouer Lenoir.

Le Better Foot Dinant salue les arrivées de D. Dechamps (BV Mont) et des frères B. et Th. Delplank (Onhaye).

Les résultats de la journée

Diablotins: BS Anhée 2 - Gedinne United 10

Préminimes: Gedinne United 2 - gés de Heer 3

Minimes: gés de Heer 1 - Gedinne United 10

Cadets: JS Anhée 6 - Gedinne United B 0

Scolaires: Gedinne United 10 - Biran Beauraing 5

Vétérans: gés de Heer 9 - BV Mont 2

Équipes nationales: Gedinne United (N3C) 3 - BF Dinant (N2B) 1

Équipes premières: Squadra Vedrin B 4 - Bois-de-Villers 4 (PEN 1-2)