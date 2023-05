Tour final de P4: Lesve, Jambes, Naninne et Lustin accèdent à l’étage du dessus

Après les titres de champions de Natoye (4A), Temploux (4B), de l’Étoile Taminoise (4C) et de Dinant B (4D), on connaît depuis ce dimanche quatre autres équipes heureuses en P4 namuroise. Ayant remporté le tour final de leur série respective, Naninne B, Jambes B, Lesve-Arbre et Lustin B rejoindront l’échelon supérieur la saison prochaine.