Côté local, Ficheroulle était de retour tandis que Van Emelen se blessait à l’échauffement. Côté visiteur, si Calay et Evrard étaient en vacances, Miler était bien présent.

Après avoir manqué la conversion d’un penalty, Leruth (1-1, 27e) répondait au but de Merveille (0-1, 2e), tout comme Delcommene (2-2, 118e) répondait à Miler (1-2, 118e) au terme des prolongations. En fin de match, Mouthuy, blessé au bras, était emmené à l’hôpital. Les visités Léonard et Fouka manquaient la conversion de leur tir au but, ce qui envoyait les Fraisiers jouer la finale intersérie de P2.

P2B : Petigny/Frasnes 0 - Union Rochefortoise B 3

Les Leus mettaient la pression. "Petigny avait le monopole du ballon et dominait territorialement, reconnaît Fabrice Collignon. Nous avons fait le gros dos. Nous avons eu toutefois la plus belle occasion par Bertrand, dont la frappe était magistralement déviée par le gardien local."

Au second acte, les Unionistes haussaient le ton et Bertrand signait un doublé avant l'heure. Greg Servais clôturait l'addition. "On visait la colonne de gauche. Nous voilà en finale. Un message à Olivier Cornet: le contrat est rempli."