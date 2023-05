Suspense à tous les étages pour Thieulain contre Mont-Gauthier

À la troisième place, Baasrode a été accroché à Isières. De nombreux jeux sont montés à 40 à 2. Les joueurs de la Fraternelle avaient pris le pli d’éviter au maximum de Moor. Il est vrai que le vent était contraire à la livrée et que les balles, en conséquence, bougeaient beaucoup. Ils ont donc abondamment servi en devanture. Las pour eux, Daubechies s’est régalé au rechas.

Tourpes a joué avec son bonheur à Wieze. Le promu a certes engrangé une quatrième unité en autant de sorties. Pour l’heure, il y a plus mal embarqué que lui, en l’occurrence Galmaarden et Ogy (premier point remporté à Acoz). Néanmoins, les Amis de la Balle ont laissé passer une opportunité en or d’engranger un premier succès. Ils ont en effet touché au but à 8-12 mais ont ensuite accumulé les mauvaises lors du dernier tour de livrée (13-12). À noter que le ref Thierry Brunelle a eu bien du mérite de tenir son rang, après avoir reçu de plein fouet, à corde, une balle dans l’œil. Le score était alors de 5-6.