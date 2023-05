P3 : Vencimont prend une option dans le tournoi triangulaire, Sinsin et Beauraing B partagent

Malgré l'absence de Nollevaux et Romnée, suspendus, les Orangés ont remporté trois points très précieux dans la course à la P2 face à des Loyersois orphelins de Flamant, suspendu pour abus de cartons jaunes, et de Robert, blessé. L'inévitable Baijot a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0, 69e). Les Orangés se sont imposés 5-3 lors de la séance des tirs au but prévisionnelle.