QT: 22-6, 19-11, 15-6, 15-18

FRAIRE: Scaillet 11 (3x3), Detraux 20 (3x3), M.Coppens 6 (2x3), S.Coppens 5 (1x3) Beaurir 6, Leclere 7 (1x3), Marquet 3, Sibille 5, Pirau 4, Delahaut 4

MALONNE: Lepoutre 4, Rouaux 13, C.Gilet 6, T.Gilet 5 (1x3), Pilette 9, Abras 1, Robinet 2, Recko 5

Surpris lors du game 1, les Frairois ont remis les pendules à l’heure lors du game 2 en déplacement dans le chaudron du Champ Ha. Les Rouges ont repris l’ascendant psychologique pour cette belle. Alors que les Verts sont au complet, Nicolas Demande devait composer sans Jadin, Fradera et aussi Yanga, retenu pour des obligations professionnelles. Malgré cela, les Philippevillains rentrent directement dans la partie en imposant leur rythme offensif et défensif. Face à cela, les Malonnois font preuve également d’un manque cruel de réalisme sous l’anneau. Il n’en faut pas plus pour que Detraux mène son équipe rapidement à 13-2 forçant Antonin Gilet à craquer un premier temps-mort. Rien ne change et la domination fagnarde ne change pas. C’est 22-6 à la fin des 10 premières minutes et on sent déjà les Malonnois dépassés, voire abdiqués.

La jeunesse frairoise est belle à voir et ne baisse pas le volume dans un Hall de Philippeville tout simplement prêt à exploser ! Si T.Gilet parvient à inscrire le seul panier à trois de son équipe à 25-12, les Philippevilains placent un 16-5 pour tuer presque tout suspens au repos (20': 41-17). Tout le monde s’attend à une grosse réaction et remontada malonnoise mais celle-ci n’arrivera jamais. La barre des 30 points est atteinte et les deux coaches en profitent pour donner du temps de jeu à tous leurs joueurs. Du côté namurois, Pilette et Abras qui mettent un terme à leur carrière, ont reçu une standing ovation des deux clans de supporters. Fraire s’impose 71-45 et rejoint Ciney B pour une finale qui voudra le détour. "Si nous avons remporté les deux rencontres de championnat face aux Condrusiens, ce n’est pas un bon indicateur, relève l’entraîneur frairois, Nicolas Demande. J’imagine que les renforts de R1 seront présents. Le règlement le permet." Malonne est tombé sur plus fort que lui ce dimanche. "Aujourd’hui et au game 2, nous sommes tombés sur plus fort que nous, admet le coach malonnois Antonin Gilet. Le meilleur se qualifie en finale. Pour nous, les objectifs seront les mêmes la saison prochaine."