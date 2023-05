8-18, 18-7, 21-16, 10-11.

CINEY: C. Beguin 2, Van Meerbeeck 15 (3x3), Vanhorsigh 5 (1x3), Delire 6, Bechoux 18 (3x3), Laurant 2, Medjo 9.

HUY: Ronveaux 9 (1x3), Crelot 5 (1x3), De Keyser, A. Marteau 11 (1x3), L. Marteau, De Carvalho, Baggio 10, Bastin 17 (1x3), Renard.

Au cours d’une entame sans interruption, les deux finalistes sont déréglés. Tantôt malchanceux, tantôt maladroits, ils se montrent peu adroits face à l’anneau (6-5, 6e). La montée de Bastin lance la partie. En effet, la Hutoise amène de la percussion et corrigé les oublis de repli défensif cinaciens. C’est 8-18 à la 10e.

Dans le deuxième quart, la dynamique change de camp. Davantage attentif en défense, Ciney empêche les paniers adverses, avant d’alimenter le marquoir. À ce petit jeu, c’est Bechoux qui se met en évidence, avec l’aide de son jeu dos à l’anneau et de son shoot (21-21, 17e). Incapables de marquer, les Hutoises subissent ensuite le physique de Medjo. C’est 26-25 à la pause.

Plutôt copain avec l’adresse extérieure, Ciney plante coup sur coup deux tirs primés au retour du vestiaire (36-27, 22e). Ensuite, Huy, en difficulté à distance, opte alors pour des pénétrations tranchantes dans la raquette visitée, avec succès. Cette petite série lui permet de réduire l’écart mais Ciney ralentit son retour à coups de tirs extérieurs. C’est 47-41 au marquoir après trente minutes.

Au moment où la fatigue commence à se faire ressentir, les filles de Mike Dekeyser, peu inspirées, perdent pied en attaque. Face à une défense cinacienne bien en place, elles multiplient les échecs. Ciney en profite (53-41, 36e). Relancé par Bastin, Huy est transfiguré et inflige un 0-11 en l’espace de trois minutes (53-52, 39e). Le suspense présent, C. Beguin rassure son équipe (55-52) et Huy ne transforme pas leur seule possibilité d’arracher la prolongation. "Face à une belle résistance, la défense a à nouveau fait la différence, confie la Cinacienne, Constance Beguin. Notre avance créée dans le troisième quart nous a permis de gérer plus facilement la fin de match." "Grâce à un jeu assez rapide, nous avons bien débuté la partie, précise la Hutoise, Laura Baggio. Ensuite, on a arrêté de courir et, sur le jeu placé, on a été dominé. Par ailleurs, dès qu’on revenait dans le coup, Ciney nous tuait à distance. On a retrouvé cette course sur la fin mais c’est arrivé trop tard."

Le retour est prévu mercredi à Huy à 20h30.