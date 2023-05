Arbitre: M. Loockx

Cartes jaunes: Sleeuwaert, Gaux, El Omari

Buts: Lkoutbi (1-0, 13’), Van Onsem (2-0, 18’), Patris (3-0, 50’), El Omari (4-0, 51’), Giusto (5-0, 63’).

TUBIZE: De Bie, Taroli, Denayer (73’ Pierret), Patris (57’ Aarab), Delhaye, Giusto, Tepe, Lkoutbi (73’ Migliore), Leite (64’ Adham), El Omari, Van Onsem.

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Vyve, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Delcorps (68’ Mazy), Rosy (64’ Gaux), Paquet, Bastien (73’ Baudoin), Marion (7’ Moors).

Après deux situations dans le rectangle tubizien via Delcorps et Moors, les locaux ouvrent le score sur une frappe tendue signée Lkoutbi qui fait mouche via le poteau. Ce dut donne confiance à la RUTB qui double son avance sur un centre de Leite repris par Van Onsem. "Après avoir été crispé durant les dix premières minutes, on s’est remobilisé et on a fait ce qu’on fait depuis quelques semaines en étant tranchant offensivement et solide défensivement", note le coach, Mohamed Bouhmidi.

À 2-0, le plus dur est fait. Dans le même temps, Namur est rejoint par Solières et Tubize est montant direct. De courte durée puisque les Namurois reprennent l’avance avant la pause.

Tubize enfonce le clou à la reprise avec deux buts en deux minutes via Patris et une belle frappe d’El Omari. On dépasse à peine l’heure de jeu quand Giusto évite Paulus et plante le numéro cinq. À ce moment-là, Tubize est de nouveau montant puisque Namur est tenu en échec, mais les Merles reprennent l’avance et ne le lâcheront plus. "Le public a chanté deux fois trois minutes et on échoue finalement pour un petit point mais on va utiliser cette frustration pour faire un beau tour final."

Retrouvailles avec Meux ce jeudi

La montée passera par le tour final que la RUTB débutera ce jeudi (20h) contre. Meux. "On attend la décision concernant la licence de La Louvière ce lundi afin de savoir si on le jouera pour du beurre mais on l’abordera quoi qu’il arrive avec sérieux et avec le but de faire mieux que la finale de l’année dernière", termine Mohamed Bouhmidi.

Meux : Une approche différente

Meux est apparu quelque peu démobilisé pour ce dernier match de championnat avec une défense fort perméable. «Notre entame n’était pourtant pas mauvaise mais on a senti que c’était compliqué après le premier but. En fait, on n’a plus la force mentale ni physique d’inverser les choses dans cette fin de saison où l’on accuse un peu le contrecoup, remarque le T1, Laurent Gomez. Mais cela s’explique en partie par les choix opérés car le résultat n’aurait rien changé et on a voulu faire jouer tout le monde.» Inquiétant en vue du tour final et du retour au stade Leburton? «Non, car notre saison est déjà réussie. J’espère qu’on fera un match différent, qui le sera déjà dans son approche, et qu’il y aura quand même un sursaut d’orgueil afin de terminer sur une bonne note.»