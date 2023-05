Buts: Wullus (1-0, 13e), Tasseroul (2-0, 14e), Goblet (3-0 pen., 32e), Goblet (4-0, pen. 80e).

RHISNES: Cuitte, Etienne, Parent, Cornet, Allard, De Carli, Weets, Delabie, Martin, Culot, Tasseroul, Goblet, Leroy, Wullus, Munaut.

LOYERS: Degand, Thoron, Smolders, De Cock, Charmot, Malenge, Dussart, Poncelet, Toussaint, Walbrecq, Jassogne, Volvert, Melchert, Pirard, Godfroid.

Quelques centaines de spectateurs se sont réunies samedi après midi au bord du terrain de Lustin pour assister à la finale de la coupe des réserves entre Rhisnes et Loyers. Ambiance estivale au coup d'envoi avec un kop rhisnois qui donne de la voix. Le match commence de manière assez équilibrée mais c'est Wullus qui ouvre la marque pour Rhisnes à la 13e. Sur la remise en jeu, les Loyersois se font surprendre par Tasseroul qui creuse l'écart une minute plus tard : 2-0.

Loyers a du mal a construire le jeu, ne trouve pas d'ouverture et offre un penalty à Rhisnes sur une faute de main. Goblet ne se fait pas prier et plante le troisième but pour ses couleurs.

Au retour de vestiaires, la météo ensoleillée jusqu'ici se met à changer. S'il y a du changement dans le ciel, sur le terrain, Rhisnes continue à dominer le jeu et Loyers peine.

Un nouveau penalty à la 80ème permet à Goblet de fixer le score à 4-0. Un score qui est toujours d'actualité au coup de sifflet final.

"Je suis content de mon équipe, on a rapidement pris l'avantage sur des phases de jeu qu'on avait répété aux entraînements explique Thibaut Ligot le T1 rhisnois. Je suis content du travail qu'ils ont fourni. Notre objectif c'était la coupe et on a travaillé pour. On était là, assidus aux entraînements. Je pense qu'on a annulé un entraînement sur toute une saison. En réserve c'est incroyable. Je suis fier de mon équipe."