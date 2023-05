Transferts, synthétique, montée en P1… La RES Philippeville ne cesse de grandir

Toujours entraînée par Jean-François Herpers, l’équipe A salue les arrivées de Jérémy Beck (Ciney) et de Benjamin Dubois (Houyet), ainsi que le retour de Charly Museux (Erpion B). "Trois autres arrivées seront annoncées sous peu, dans le but de jouer le podium en P3 la saison prochaine, précise le président Damien Trefois. L’équipe B aura un tout nouveau coach dès la saison prochaine. Ainsi, Remy Liessens arrive du RFC Somzée B. Il remplace Benjamin Verlaers, qui redeviendra joueur. Une douzaine de joueurs arrivent également pour renforcer cette équipe. Après une incroyable fin de saison (27/27), l’équipe féminine accède à la P1, moins de deux ans après sa création. Son coach Fabrice Schietecatte est logiquement prolongé. De grosses arrivées seront prochainement communiquées et il n’est pas impossible qu’une équipe B soit créée en P2 pour assurer la formation."