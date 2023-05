Pour remplacer Quentin Close, qui est contraint de ranger le gant, Planois a recruté Julien Doucet qui, après une saison exceptionnelle avec Aisemont, avait choisi de mettre la balle entre parenthèses.

FOOTBALL

Finale des réserves à Lustin

Le synthétique de Lustin accueillera la finale de la coupe des équipes réserves, ce samedi, à 16h. Elle opposera des Rhisnois qui n’ont connu qu’une seule défaite en championnat à des Loyersois à la moyenne d’âge moins élevée.

Deux matchs de barrages

Les barrages de P2 et de P3 se poursuivront aussi ce week-end, même s’ils ne recèlent aucun enjeu (aucune des équipes participantes ne risque la descente). En P2, le match retour, entre Surice et Malonne, se jouera chez les "Fromagers", ce dimanche, à 18h. En P3, le tournoi triangulaire proposera un duel entre Sinsin et Beauraing B, ce dimanche, à 15h.

AVIRON

Quatre jeunes Namurois sélectionnés pour les régates de Cologne

La Ligue Francophone d’Aviron a lancé, ces derniers mois, un projet centré sur les jeunes talents du sud du pays, avec l’objectif de les emmener concourrir sur des régates à l’étranger. Parmi la sélection effectuée pour se rendre à Cologne, le week-end des 20 et 21 mai, figurent trois juniors du Royal Club Nautique Sambre et Meuse (Éléonore Moons, Augustin Ghiot et Julius de Gregorio) et un du Royal Club Nautique Dinantais (Aymeric Laloux). Ils y seront notamment encadrés par le coach des Wépionnais, Louis Toussaint.